Die Caderas gehen in Pension, nicht aber das beste Birnbrot

Seit 1964 können sich die Glarnerinnen und Glarner in der «Blume» an der Hauptstrasse in Glarus verköstigen. 1989 übernahmen Dorina und Ludwig Caderas den Familienbetrieb von Dora und Rico Bazzell, Dorinas Eltern. Am Ostersamstag, 16. April, endet diese fast 60-jährige Ära – die Caderas gehen in Pension. «Also eigentlich werde nur ich altersmässig pensioniert», sagt Dorina Caderas. Ihr Mann Ludwig ergänzt scherzhaft: «Obwohl ich drei Jahre jünger bin als sie, kann ich gut mit der frühzeitigen Pensionierung leben». «Exakt zwei­einhalb Jahre jünger», präzisiert die 63-Jährige und lacht.