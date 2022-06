Die Bündner Südtäler feiern gemeinsam das «Fest der Feste»

100 Fussballfelder gross ist das Freilichtmuseum Ballenberg in Hofstetten bei Brienz im Berner Oberland. Auf dem weitläufigen Gelände werden im Herbst während zweier Wochenenden zwischen 60’000 und 80’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Museum plant erstmalig das «Fest der Feste», oder in den Worten von Museumsdirektor Martin Michel: «das grösste Erntedankfest der Schweiz». Gefeiert werden am letzten September- und am ersten Oktoberwochenende 15 einzelne, regionale Feste auf dem Gelände des Freilichtmuseums. Dem Kanton Graubünden wird dabei gleich eine zweifache Ehre zuteil.