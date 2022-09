Die Amphibien in der Region brauchen unsere Hilfe

Nehmen wir den Grasfrosch oder die Erdkröte als Beispiel. Diese Tiere können bis zu 15 Jahre alt werden. Wenn einen Frühling lang schlechte Bedingungen herrschen, fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Sie legen ja unglaublich viele Eier, aus denen dann Kaulquappen schlüpfen. Ist der Frühling aber über mehrere Jahre so extrem trocken und die Wanderung mehrmals so schlecht und wenn dann auch noch das Wasser in den Weihern fehlt, dann schrumpft der Froschbestand massiv. Aktuell haben wir nur noch wenige Orte mit vielen Tieren. Irgendwann wird die Vermischung, also der genetische Austausch, dadurch unterbunden. Wenn die Tiere genetisch verarmen, sich also genetisch immer ähnlicher sind, sterben sie irgendwann aus.