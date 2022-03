Die absurdesten Verkehrsregeln der Welt

Skonto bei der Busse. Dass wir Skonto von Rechnungen abziehen können, haben wir alle das letzte Mal im Wirtschaftsunterricht in der Schule erlebt. Als Privatperson erleben wir so etwas in der Schweiz nämlich eher nicht. Ganz anders in Spanien. Wer seine Verkehrsbusse zügig bezahlt, kann bis zu 50 Prozent Rabatt erhalten.