Dicke Luft, dünne Luft

Die Luft im Misox ist besser geworden: Auf fast einen Viertel der ursprünglich viel zu hohen Werte hat sich die Feinstaubbelastung in den drei am stärksten betroffenen Gemeinden der Region in den vergangenen zehn Jahren reduziert. Möglich gemacht hat es ein Massnahmenplan des Kantons. Dabei setzten die Verantwortlichen auf Information und gezielte Anreize statt auf Verbote und Gebote. Wer seine qualmende Holzheizung ersetzte oder wenigstens mit einem Filter nachrüstete, erhielt Geld aus der Staatskasse – immerhin knapp 100 Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer machten davon Gebrauch.