Deshalb gehört der Räbaliachtli-Umzug zum St. Martinstag

Nach dem coronabedingten Ausfall der Räbaliachtli-Umzüge im vergangenen Jahr finden diese heuer in vielen Bündner Gemeinden wieder statt. So zogen zum Beispiel die Taminser Kinder am Donnerstagabend mit ihren geschnitzten Räben durchs Dorf, in Bonaduz und Landquart finden die Umzüge am 13. November, in Untervaz am 14. November statt. In Chur dagegen wurde der Räbaliachtli-Umzug wiederum gestrichen. (sz)