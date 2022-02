Der zuckersüsse Turm von Mulegns und seine Hardware

Schicht für Schicht für Schicht. Und Runde für Runde. Der Roboter leistet absolut präzise Arbeit, das Gebilde wird immer höher. Noch geht es um ein Musterelement, nicht um den Weissen Turm von Mulegns, der da in die Höhe wächst. Um diesen so hinzubekommen, wie er in der Visualisierung aussieht, müssen auch die Forscherinnen und Forscher der digitalen Bautechnologien an der ETH Zürich noch ein paar Runden drehen.