Der Weg zu ganz viel Alpkäse

Das Stempelkästchen wartet jeweils bei der Alphütte auf die Käsepass-Wandernden. Den Stempel der jeweiligen Alp in den Pass drücken, verweilen, geniessen, ein Stück Alpkäse aus diesen schönen Bergwelten kaufen, um dann allmählich wieder abzusteigen, ins tiefe Tal. Der Glarner Käsepass von Agrotourismus Glarnerland führt in diesem Jahr wiederum in schöne Landschaften und in diesem Jahr zu 19 Alp-Teams.