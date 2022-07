Der Wächter über die Umwelt

In der Nacht auf den 27. Oktober 1986 brannte im Buchholz in Glarus eine Transformatorenanlage des Elektrizitätswerks. Ein Kondensator war explodiert und giftiges Isoliermaterial war in Brand geraten. Sogar die «Neue Zürcher Zeitung» hat damals über den Störfall berichtet: Es seien «erhebliche Mengen dioxinähnlicher Stoffe freigesetzt» worden, so die NZZ. «Der Unfall wird von Fachleuten als schwerwiegend eingeschätzt.» Glücklicherweise wurde die Umgebung des Trafos nicht verseucht, aber die Sanierung der Anlage dauerte fast zwei Jahre und kostete mehr als eine halbe Million Franken.