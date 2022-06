Der Trimmiser Kaffeeklatsch erhält eine Auszeichnung 

Das mit der Preisverleihung an der Generalversammlung des SGF vom 19. Mai in Luzern, erzählt Jenal, sei so eine Sache gewesen. «Der Anlass und das Einreichen meiner Dokumente gingen im ganzen Trubel der Neubesetzungen und Ämtliübergaben innerhalb unseres Vereins unter.» So war der Trimmiser Frauenverein in Luzern nicht vertreten, als das Preisgeld übergeben wurde. «Eine Gruppe von Churer Frauen brachte unseren Preis – 1000 Franken – schliesslich von Luzern nach Trimmis.»