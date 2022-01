Der traditionelle Pumpilauf erfindet sich neu

50 Läuferinnen und Läufer haben sich beim Kick-off am Freitagabend über die Neuerungen des zehnten Churer Pumpilaufs informieren lassen. OK-Präsidentin Sonja Bonell empfing die Gäste pandemiebedingt in drei Gruppen in der Churer Postremise. Dabei wurde klar, mit welchen Neuerungen die Jubiläumsausgabe aufwarten wird.