«Der Tag war erloschen, ein Herz gebrochen»

von Fridolin «Osterhazy» Hauser

Am Sonntag, 15. November 1936, geschah das Unfassbare. Wildhüter Heinrich Marazzani stellte auf der Oberseehöhe einen vermeintlichen Wilderer. Der damals 45-Jährige forderte ihn auf, den Rucksack zu öffnen. Auf dessen Weigerung und Gegenvorschlag, dies im weiter unten liegenden Bergrestaurant «Äschen» zu tun, gerieten die beiden in einen handfesten Streit. Als Marazzani mit dem Bergstock auf den Jäger einschlug, geriet dieser in Rage, zückte sein Messer und versetzte dem Wildhüter 18 Messerstiche, die zum Tode führten.