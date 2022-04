Der stolze Besitzer des Netstaler «Rosthaufens»

An der Landstrasse ausgangs Netstals steht er, der Monolith, den böse Zungen im Dorf «Rosthaufen» nennen. Die Stahlfassade des Neubaus ist durch die Witterung korrodiert, wodurch die charakteristische Patina aus erdigen und warmen Farbtönen entstand. Genau so, wie es Besitzer Jens Mak haben wollte. «Solche Naturfarben passen gut in einen Bergkanton wie Glarus, wo auch sonnengebräunte Holzfassaden verbreitet sind», sagt er.