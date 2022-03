Der Saharastaub und die Vögel

Es gibt zwei Dinge, die mich als Teenager am meisten fasziniert haben. Zum einen, dass Menschen sich um des Landes, der Religion und der Nation willen spalten und töten. Ich habe die Folgen davon in Sri Lanka erlebt, und es ist schwierig, in Worte zu fassen, wie sich das auf die Menschheit und die Zivilisation ausgewirkt hat.