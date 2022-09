Der QR-Code – ein Alleskönner

Beim QR-Code handelt es sich um eine zweidimensionale Version des Barcodes. Den Barcode, auch Strichcode genannt, kennen wir oftmals von Lebensmittelverpackungen oder sonstigen eingepackten Artikeln in Einkaufsläden. Während in einem Barcode jedoch nur Informationen zu einem Artikel untergebracht werden können, sind QR-Codes in der Lage, über den Scan mit einem mobilen Gerät eine Vielzahl von Informationen fast unmittelbar zu übertragen. So können QR-Codes beispielsweise Webseiten öffnen, einen Text anzeigen, Überweisungen von Kryptowährungen durchführen, ein Bild anzeigen oder eine hinterlegte MP3-Datei abspielen. Insgesamt können in einem QR-Code bis zu 7089 Ziffern oder 4296 Zeichen gespeichert werden.