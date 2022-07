Der praxisorientierte Lehrgang für KMU-Betriebe

Seminarwochenende zum Start

Als Einstieg in den Lehrgang und um den Zusammenhalt in der Gruppe zu fördern, treffen sich alle Teilnehmenden am 10./11. September 2022 für ein Seminarwochenende in Davos. Neben der persönlichen Standortbestimmung profitieren die Teilnehmenden an diesem Wochenende auch voneinander und behandeln Themen aus der Praxis. Teilnehmende vom letzten Jahr schätzten das Wochenende insbesondere, weil sie sich besser kennen lernen konnten und dies der Zusammenhalt in der Gruppe gestärkt hat.