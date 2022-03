Der Pfingst-Raser von Bilten muss hinter Gitter

Als eine gemächliche Sonntagsausfahrt kann die von H. in keiner Weise bezeichnet werden. An jenem Pfingstsonntag Ende Mai 2020 konnte es der 38-jährige St. Galler kaum erwarten, so richtig aufs Gaspedal seines PS-Boliden zu drücken, einem Mercedes-Benz AMG. Auf dem fadengeraden Abschnitt der Landstrasse in Bilten in Richtung Reichenburg wurde der St. Galler innerorts mit 128 Stundenkilometer von der Glarner Polizei geblitzt. Erlaubt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer.