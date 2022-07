Der Mörder des Glarner Juweliers bleibt im Gefängnis

Valerij R. verbüsst seine lebenslange Haftstrafe in der Zürcher Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf. Im Gefängnis ist er schon seit 15 Jahren. Und weil «lebenslang» in der Schweiz nicht «bis zum Tod» bedeutet, muss nach 15 Jahren – in manchen Fällen auch schon nach zehn Jahren – erstmals zumindest geprüft werden, ob der oder die Verurteilte bedingt auf freien Fuss gesetzt werden könnte.