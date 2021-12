Der lange Weg zum erfolgreichen Sonderfall

Ausserhalb Graubündens waren die Meinungen gemacht. «Kommt’s in Graubünden zum Test-Fiasko?», fragte sich ein grosses nationales Nachrichtenportal am Morgen des 11. Dezember 2020. Und gab die Antwort teilweise gleich selber: «Virologe: ‘Das Problem sind die falsch-negativen Tests’.» Martin Bühler erinnert sich noch gut an diese Schlagzeilen. «Schon am Abend davor hatte das Schweizer Fernsehen einen Beitrag zu gescheiterten Massentests im Ausland gesendet», sagt der Leiter des Bündner kantonalen Führungsstabs (KFS) rückblickend. «Mit uns hatte das Fernsehen nicht einmal geredet.»