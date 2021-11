Der Krisenkommunikator

Ob Bergsturz am Piz Cengalo im Bergell, Flugzeugabsturz der Ju-Air am Piz Segnas, Brienzer Rutsch im Albulatal. Gibt es im Kanton Graubünden eine Krise zu managen und diese zu kommunizieren, ist Christian Gartmann oft nicht weit. Der Engadiner kennt das Krisenmanagement und wurde dafür auch schon ausgezeichnet. Am Vortag des «Zmorga» war der 56-Jährige in Tiefencastel an einem Rapport zum Brienzer Rutsch, am Abend fuhr er weiter nach Chur, wo er im Hotel «Stern» nächtigte.