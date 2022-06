Der Kletteradler soll zum Parkmaskottchen werden

Die Eröffnung des Parks bei der Lintharena sei einer der letzten Meilensteine der Sanierung des Näfelser Sportzentrums, sagte am Mittwoch Thomas Kistler, der Gemeindepräsident von Glarus Nord. «Es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Schlussabrechnung.» Kistler hat den Park an einer kleinen Feier offiziell dem Verwaltungsrat der Linth­arena übergeben. Mit dabei war auch eine zweite Primarklasse aus Mollis, die nach dem Schulschwimmen am Vormittag die neue Grill­stelle in Betrieb genommen hat, anstatt mit dem Bus zurück ins Schulhaus zu fahren.