Der Klausen gehörte für einen Tag den Gümmelern

Die Strasse des Klausenpasses hatten die Teilnehmenden ganz für sich, für Autos war sie an diesem Tag nämlich gesperrt. Von Linthal und von Unterschächen aus traten rund 4000 Velofans - so viele wie noch nie - in die Pedale.

Streng war es allemal, wie die Bilder des Glarner Fotografen und Mitorganisators Samuel Trümpy zeigen – aber auch schön, denn das Alpenpanorama ist immer wieder eindrücklich. Und wer es auf die 1948 Meter hohe Passhöhe geschafft hatte, konnte es zur Belohnung auf der Abfahrt laufen lassen. (red)