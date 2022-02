Der Kanton stoppt die Veröffentlichung von Coronazahlen 

Da auf nationaler Ebene voraussichtlich weitere Massnahmen zur Pandemiebekämpfung aufgehoben oder zumindest gelockert werden, wird das Pandemiemanagement laut Mitteilung kantonsintern angepasst. So prüft das Departement Finanzen und Gesundheit derzeit, wie lange die bestehenden Anordnungen und Empfehlungen an die Adresse der Gesundheitseinrichtungen aufrechterhalten werden sollen: so beispielsweise die generelle Maskenpflicht oder die Empfehlung der Zertifikatspflicht für Besuchende. Zudem stehe eine schrittweise Auflösung der verwaltungsübergreifenden Covid-19-Taskforce zur Diskussion. Bereits umgesetzt sei die Automatisierung des Contact Tracing: Positiv getestete Personen werden in der Regel nur noch via SMS und/oder E-Mail mit Anweisungen und Informationen versorgt anstatt wie bisher telefonisch. (jag)