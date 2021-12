Der Hoffnungsträger

Die Agenda von Bischof Joseph Maria Bonnemain ist prall gefüllt. Von frühmorgens bis spätabends ist der 73-Jährige auf Achse. Und gerade in der Vorweihnachtszeit ist der Geistliche gefragter denn je. Stressen lässt er sich dadurch aber nicht. Er strahlt Gelassenheit aus und nimmt sich Zeit – so auch für den letzten «Zmorga», wo er eintaucht in Kindheitserinnerungen.