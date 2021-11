Der grosse Testcenter-Test

Im Kanton Glarus stellen insgesamt sieben Testzentren Zertifikate aus. Zwei davon befinden sich in Glarus und je eines in Netstal, Niederurnen, Elm, Braunwald und Filzbach. Die Angestellten in den Testzentren sind im Idealfall medizinisches Fachpersonal. Aber auch Laien mit einer entsprechenden Ausbildung ist es erlaubt, Personen zu testen und Zertifikate auszustellen.