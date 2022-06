Der Glarner Foto-Hotspot

Anita Gubler, bis vor Kurzem Hüttenwartin der Muttseehütte, erinnert sich, wie alles angefangen hat: 2018 – mit einem Bild eines Naturfotografen. «Von da an klingelte das Telefon ununterbrochen, zu jeder Tages- und Nachtzeit.» Die Anrufe seien aus der ganzen Welt gekommen, erzählt Gubler. «Aus Europa, Australien, Asien und den USA.» Die Linthaler Hüttenwartin musste immer wieder dieselben zwei Fragen beantworten: «Wo ist das?» Und: «Wie komme ich dorthin?» Wie komme ich an den Ort, zu dem der Fotograf auf Facebook Folgendes geschrieben hat: «Frei sein. Staunend still und dankbar sein.