Der Freulerpalast im Tessin ist verschwunden

Dieser Zwischenstopp auf der Reise in den Süden prägt wohl seit Jahrzehnten Erinnerungen von Schweizer Kindern: das Swiss Miniatur in Melide. Seit 1959 steht es beim Damm am Luganersee, kurz vor der Grenze zu Italien. Das Freilichtmuseum erfreut sich unvermindert grosser Beliebtheit bei Durchreisenden und bei Gästen, die im Tessin ihre Ferien verbringen.