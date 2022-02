Der Freulergarten in Näfels bekommt eine neue Linde

Die grosse Linde in der nordöstlichen Ecke des Freulergartens in Näfels war alt und krank. Sie ist im vergangenen Jahr gefällt worden. Drei andere etwa 80-jährige Linden stehen noch im Garten des Freulerpalastes und eine vierte Linde ist am Montag als Ersatz für die verlorene neu gepflanzt worden. «Ein Geschenk der Gemeinde an das Museum des Landes Glarus», erklärt Georg Müller, der Präsident der Stiftung Freulerpalast.