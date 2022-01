Der Fischotter zieht bald weiter

Wie wäre es mit einem tierischen Sonntag? Kaum ein anderes Säugetier ist so vollendet an ein Leben im Wasser und an Land angepasst wie der Fischotter. Der faszinierende «Wassermarder» wurde so lange bejagt, bis es keine mehr bei uns in der Schweiz gab. Seit ein paar Jahren nun, können Fischotter in verschiedenen Gegenden wieder beobachtet werden, wie das Bündner Naturmuseum schreibt.