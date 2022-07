Der «erste Coop» der Schweiz wird aufgefrischt

In Schwanden wurde vor über 150 Jahren der erste genossenschaftlich organisierte Konsumverein der Schweiz gegründet. «Die Keimzelle der heutigen Coop-Genossenschaft liegt also im Glarnerland», schreibt der Detailhändler in einer Medienmitteilung. Diesen Spätherbst will Coop nun seinen Schwander Supermarkt nun nach neuem Ladenbaukonzept modernisieren.