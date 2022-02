Der eisige Spass geht noch nicht in den Frühling

Die Churer Sport- und Eventanlagen präsentieren in den nächsten Wochen ein vielseitiges Programm, welches auf dem Eisfeld sowie im Hallenbad über die Bühne geht. Wie die Sport- und Eventanlagen mitteilen, stehen während den Churer Sportferien bis am 5. März Spielanimationen, Eisparcours, Challenges und «Gschichtlizauber» an. Bereits in den Weihnachtsferien wurde erfolgreich eine Erlebniswoche der Sport- und Eventanlagen durchgeführt.