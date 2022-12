Peter Brabeck: «Ich habe es vermieden, politisch korrekt zu sprechen»

Der ehemalige Nestlé-Chef Peter Brabeck hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Die Autobiografie, die während der Coronazeit entstand, beschreibt das Leben des Spitzenmanagers von den Anfängen als Glacéverkäufer bis zum CEO des weltgrössten Nahrungsmittelkonzerns. Brabeck beschreibt in seinem Buch, wie er es als «Verfechter des absoluten Minimums» an die Führungsspitze des Konzerns schaffte und welche privaten und beruflichen Hindernisse sich bei seiner Gipfelbezwingung in den Weg stellten.Sein neues Buch «Aufstiege» wurde diese Woche im Tödisport in Glarus vorgestellt.