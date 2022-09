Der Braucheib wird ausgezeichnet

Am vergangenen Wochenende fand in Zug das Braufest für Craftbiere statt. Neun Brauereien aus der ganzen Schweiz präsentierten dort ihre Kreationen, Verköstigung natürlich erwünscht. Mit dabei war auch der Glarner Mario Hosang mit den Bieren Chlipperi, Strata Morgana, Kneller und die Wiissi Fee aus seiner Brauerei Braucheib in Schwanden. Mit Erfolg: Er gewann mit dem Strata Morgana, ein New England Pale Ale, den dritten Rang bei den Peoples Choice Awards, also bei der Publikumswahl.