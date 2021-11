Der Bifertenfirn liegt auf dem Sterbebett

Geschichte ist die Zeit, in der sich die hochadlige Hotelgesellschaft in der weitläufigen Parkanlage des «Bad Stachelberg» hinsetzte. Nicht nur, um bei Kaffee und Kuchen dem Nichtstun zu frönen. Auch um mit ihren Operngläsern die todesmutigen Bergsteiger zu verfolgen, die den Tödi zum Ziel hatten. Zuerst mussten die Bergsteiger noch hanfseilgesichert den zerklüfteten Bifertenfirn bezwingen, der am Ende des Tals seine Mächtigkeit auslebte.