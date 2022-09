Der Bahnhof Davos Wolfgang soll geschlossen werden

In den kommenden Jahren soll sich in Davos beim öffentlichen Verkehrsangebot (ÖV) eine ganze Menge bewegen. Zum einen steht die Verschiebung des Bahnhofs der Rhätischen Bahn (RhB) in Davos Dorf zur Entscheidungsfindung an, zum anderen hat die Gemeinde Davos einen Entwurf für ein örtliches Gesamtverkehrskonzept (GVK) erarbeitet.