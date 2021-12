Den Engeln die Posaunen, den Näfelsern die Trompeten

Die Nacht der Nächte mag zwar heilig sein, aber sie ist alles andere als still. Zumindest nicht in Näfels. An Heiligabend sind im Dorf die Turmbläser mit ihren Instrumenten unterwegs und schliessen ihren musikalischen Spaziergang traditionellerweise um Mitternacht im Glockenturm der Hilariuskirche in Näfels ab.