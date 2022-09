Dem Wein durchs Heidiland folgen

Degustation im Berg – Stein und Wein

Im Besucherbergwerk Gonzen, werdet ihr mit einem Helm ausgerüstet und steigt in einen kleinen Zug, der euch zwei Kilometer ins Berginneren bringt. Seit über dreissig Jahren sind die Tore für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im Bergwerk gibt es verschieden Führung, welche euch von der Grösse und der darin geleisteten Arbeit beeindrucken. Doch was hat das mit Wein zu tun? Die Führung Stein und Wein mündet in einer kunstvoll gestalteten Kaverne aus Stein, wie Heidiland Tourismus schreibt. Wo früher Sprengstoff gelagert wurde, wird heute Wein degustiert. Und nicht irgendein Wein: Dieser wird direkt am Berg angebaut.