Das Zeitgefühl wird beim Eingang abgegeben

Es riecht nach Sägemehl, neuen Möbeln und Schweiss an diesem Mittwoch, einen Monat vor der Eröffnung des Grosskinos Blue Cinema in Chur. Es deutet wenig darauf hin, dass sich der Bau bereits in der Schlussphase befindet. Die noch stillstehenden, aber bereits beleuchteten Rolltreppen bilden den Anfang der Führung für die Medienschaffenden. Die Rolltreppen führen hinauf in den zweiten Stock: zum Restaurant-, Bar- und Shopbereich des Kinos. Und zu einer Rutsche, die sich vom zweiten Obergeschoss hinunter zum Empfangsbereich windet.