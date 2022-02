Das wars dann – hoffentlich

Die Maske im Schulzimmer ist weg. Die Tests an Schulen und in Betrieben sind weg. Der Krisenstab wird aufgelöst. Die Bündner Regierung hat die Pandemie für beendet erklärt – zumindest, soweit es in ihrer Macht steht, und nicht in jener des Bundes. Von Letzterem erwartet die kantonale Exekutive, dass er seinerseits kommende Woche praktisch alle verbliebenen Massnahmen aufhebt, nicht langsam und Schritt für Schritt, sondern auf einen Schlag.