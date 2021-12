Das war das Jahr 2021 auf unseren sozialen Kanälen

Es wurden alle Beiträge der @suedostschweiz auf Facebook und Instagram ab dem 1. Januar 2021 in die Auswertung einbezogen. Die erfolgreichsten Posts machen entweder eine aussergewöhnliche Reichweite oder viele Gefällt-Mir-Klicks der Community dazu aus. Zufälligerweise verorten sich gleich mehrere unserer Top Ten Beiträge im letzten Quartal vom Jahr 2021.

Die fünf Beiträge, die am meisten von euch erreicht haben

Diese Beiträge haben sich im Jahr 2021 am meisten Personen angeschaut:

Viel Tierliebe für die Wölfin vom Calanda

Am 2. Dezember dieses Jahres berichteten wir über die Wölfin F07. Das Tier, dessen Namen eher an einen Agentennamen erinnert, hatte zwischen 2012 und 2018 jährlich Welpen am Calanda grossgezogen. Lange wurde davon ausgegangen, dass die Wölfin nicht mehr lebt, bis schliesslich am 1. September 2021 Kot an zwei Orten am Calanda in Felsberg gefunden wurde.

Der Kot wurde analysiert und es stellte sich heraus, dass die Wölfin noch lebt. Mittlerweile ist sie über elf Jahre alt, was bei Wölfen in freier Wildbahn selten ist. Über dieses Ereignis scheint ihr euch sichtlich gefreut zu haben oder zumindest bestand grosses Interesse, denn unser Facebook Post zur Calandawölfin F07 erreichte genau 178'670 Personen.