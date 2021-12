Das ultimative Jahresquiz 2021

2021 ist ein Jahr, welches bestimmt noch lange in unseren Köpfen verankert bleibt. «Corona» hat uns bewegt, vom Lockdown bis hin zum Booster. Aber auch viele andere Ereignisse sind in diesem Jahr geschehen. Wisst ihr noch, was 2021 passiert ist? Im ultimativen Jahresquiz könnt ihr euer Wissen unter Beweis stellen und 2021 noch einmal Revue passieren lassen. Viel Spass!