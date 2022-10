Das traditionelle Medienhaus der Südostschweiz wandelt sich zum führenden digitalen Medien- und Technologieunternehmen.

Berufe und Tätigkeiten in der breit gefächerten Welt der Medien sind so vielseitig wie noch nie: Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen und über Online-, Audio-, Video-, und Printkanäle ausspielen. Kreativität, Innovation und stetige Weiterentwicklung machen die Arbeit bei Somedia aus. Das Medienunternehmen Somedia mit Standorten unter anderem in Chur, Uznach und Ennenda ermöglicht dank den unterschiedlichsten Abteilungen und Dienstleistungsagenturen einen Einblick in die spannende Welt der Medien – für Lernende, Medienprofis, Quereinsteigende und die bestehenden Mitarbeitenden.

Nachwuchstalente in der Medienwelt

Als einer der grössten Arbeitgeber in der Region bietet Somedia vielseitige Job-Möglichkeiten in den Bereichen Administration, Verkauf, Kundenbetreuung, Key Account, Marketing & Kommunikation, Redaktion, Kreation & Realisation, Finanzen & Controlling, IT, Human Resources und Distribution. Das Familienunternehmen setzt grossen Wert auf die Ausbildung der Medienschaffenden von morgen. Somedia bietet Berufslehren für kreative, aktive und an Medienberufen interessierte Schülerinnen und Schüler. Nachwuchstalente, wie die Lernenden intern beim Unternehmen genannt werden, können sich auf eine abwechslungsreiche, gut betreute und spannende Berufsausbildung freuen.

Ausbildung zur Journalistin/zum Journalisten

Das 3-jährige Volontariat ermöglicht ein praktisches und theoretisches Erlernen des konvergenten Journalismus (Web/Text, Social/ Dialog, Audio und Video). Während zwei Jahren wird die Diplomausbildung Journalismus am MAZ Luzern besucht. Das Volontariat kann ab dem 18. Lebensjahr und auch als 2. Ausbildung absolviert werden.

Förderung der Mitarbeitenden

An Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens mangelt es definitiv nicht: «Wichtig ist dabei der Typ Mensch», sagt Roger Wolf, Leiter HR, «Machertypen, die sich schnell weiterentwickeln möchten, werden bei uns von Anfang an gefördert. Zum Beispiel kann es nicht lange dauern, bis eine motivierte Person im TV-Team vor der Kamera stehen darf – sofern sie das natürlich will!». Somedia ist also der ideale Start für eine Karriere in der breiten Medienlandschaft.

Im stetigen Wandel

Die Weiterentwicklung der einzelnen Mitarbeitenden – sei es fachlich oder schulisch – ist für das Medienunternehmen ein grosses Anliegen:

«Das Leben lang dasselbe machen, liegt nicht drin», meint Roger Wolf dazu «deswegen unter- stützen wir unsere Mitarbeiter in jeder Hinsicht, wenn es um ihre Weiterbildung oder -entwicklung geht.» Dieses Versprechen reicht über die finanzielle und zeitliche Unterstützung bei Weiterbildungen hinaus: Mit Franziska Reisser als Personalentwicklerin bietet das Medienhaus dessen Mitarbeitern kompetente Förderung und Unterstützung an. Reisser, welche selber eine langjährige und durch Entwicklungen sowie Weiterbildungen geprägte Karriere bei Somedia aufgebaut hat, widmet sich der Talententdeckung und -förderung der Mitarbeiter. Die

Mentorin und Coachin begleitet die Talente während der Veränderungsprozessen und bietet Coaching an – welche die Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Anspruch nehmen können. Auch wenn Wissensgewinn im Fokus steht, nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogenannte «Lunch & Learns» zum Networking und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, denn der persönliche Austausch und Kooperation hat einen hohen Stellenwert.