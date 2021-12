Das Taxi für die geliebten Vierbeiner

Für den Churer Guido Gyssler steht das Tierwohl an erster Stelle. Wenn Herrchen oder Frauchen keine Zeit für den Tierarztbesuch haben, dann hilft er mit seiner mobilen Tierambulanz aus. Der Gründer der Tierambulanz Chur deckt in der Bündner Hauptstadt ein grosses Bedürfnis ab. Den vielen Halterinnen und Haltern fehlt in ihrem vollgepackten Alltag oder im Notfall eine geeignete Transportmöglichkeit für ihre geliebten Vierbeiner.