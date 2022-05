Das neue Impfzentrum ist im Spital daheim

Ende März hat das Impfzentrum in Ennenda seine Türen geschlossen. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann das seither im Kantonsspital in Glarus machen. Dort wurden auch Räume für eine künftige Nutzung als Impfzentrum erschlossen. Die Impfmöglichkeiten könnten kurzfristig der Nachfrage angepasst werden, teilte der Kanton Glarus am Dienstag mit. Demnach könnten am Kantonsspital bis zu 500 Personen am Tag geimpft werden.