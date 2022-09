Das letzte Wort hat das Verwaltungsgericht

Trotz heftigem Gegenwind blieb Nicoletta Noi-Togni, Gemeindepräsidentin von San Vittore, ruhig. «Die Leute hier wollen dieses neue Schulhaus, sie wurden immer gut informiert, es kommt gut an der Urne.» Dies sagte sie am letzten Mittwoch. Tatsächlich kam es am Abstimmungssonntag mehr als gut: 257 Stimmberechtigte sagten Ja zum Kredit von 7,1 Millionen Franken für den Neubau.120 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 67 Prozent. «Die Bürgerinnen und Bürger haben mir und dem Gemeindevorstand grosses Vertrauen entgegengebracht, das freut mich ganz besonders», so Noi-Togni.