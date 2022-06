«Das ist ein Meilenstein für die rätoromanische Sprache»

Ob deutsch, französisch oder italienisch: Texte mittels künstlicher Intelligenz übersetzen zu lassen, ist in diesen drei Landessprachen der Schweiz gang und gäbe. Nun gibt es auch eine automatisierte Übersetzung für die vierte Landessprache, das Rätoromanisch. Initiiert worden ist das Übersetzungsprogramm von Radio Televisiun Svizra Rumantscha (RTR). «Es waren in erster Linie interne Gründe, weshalb wir dieses Tool in Zusammenarbeit mit dem Spin-off der Universität Zürich entwickelten», erklärt RTR-Direktor Nicolas Pernet gegenüber Radio Südostschweiz. Texte von deutschen Nachrichtenagenturen etwa könnten so schneller ins Romanische übersetzt werden – bislang ein grosser Aufwand für die Journalistinnen und Journalisten. Und worauf sich Pernet besonders freut: «Die Visibilität des Romanischen kann mit der automatisierten Übersetzung erhöht werden.» Fernsehbeiträge beispielsweise könnten so einfacher untertitelt und damit einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Pernet spricht von einem «grossen Meilenstein» für die rätoromanische Sprache.