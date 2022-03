Das Glarnerland bereitet sich auf ukrainische Flüchtlinge vor

Der Überfall Russlands auf die Ukraine entwickelt sich zu einer humanitären Katastrophe. Seit dem russischen Angriff sind nach UN-Angaben bereits 677'000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Die UNO rechnet mit bis zu vier Millionen Flüchtenden aus der Ukraine in Richtung Westen. Das wäre ein Zehntel der Bevölkerung des Landes. An der «Bewältigung» dieser Flucht werde sich die Schweiz beteiligen, sagte Bundes­rätin Karin Keller-Sutter am Montag.