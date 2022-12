Leicht gemacht: So geht ihr stressfrei durch die Geschenke-Organisation

So weit so gut. Ihr habt die Geschenke beieinander. Jetzt müssen sie «nur» noch verpackt werden. Doch dieser Aufwand wird oftmals unterschätzt. Damit ihr diesen Stress völlig umgehen und in dieser Zeit sogar entspannen könnt, helfen Päcklitische. In den grösseren Einkaufszentren gibt es oft einen Stand, in welchem die Geschenke eingepackt werden. Vielleicht dauert dies ein paar Minuten. In dieser Zeit könnt ihr entspannt einen Kaffee geniessen und zur Ruhe kommen. Was an den Päcklitischen übrigens so verpackt wird und um wie viele Pakete es sich jährlich handelt, erfahrt ihr in diesem Sendungsbeitrag: