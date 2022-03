Das Ende von «Enzo» ist in Sicht

Aufmerksame Beobachter in Churs Innenstadt hatten sich schon Hoffnung gemacht. Die wuchtigen grünen Plastikelemente, von ihren Erfindern «Enzo» getauft, waren plötzlich auf der Baubrache hinter dem Welschdörfli aufgetaucht. Sie stehen zwischen Fussballfeld und Pflanztrögen des dortigen Zwischennutzungsprojekts. Könnte es sein, dass sie dort bleiben und im Frühling nicht mehr an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren, fragte man sich? Seit einer Woche weiss man: Dem ist nicht so.