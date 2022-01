Das digitale Dorfbänkli lädt zum Zuhören ein

Sie hacken Holz. Sie schippen Schnee. Die Menschen auf Casper Niccas Fotografien tun das, was man in einem Bündner Bergdorf eben tut, wenn die Umstände es verlangen. Manchmal reden sie auch. Nicht auf den Fotos, aber vielleicht auf dem Dorfbänkli, zum Beispiel in Casti am Schamserberg, Niccas Wohnort. Dumeni könnte da sitzen, der Älteste im Weiler, einer, der noch viel von früher weiss. Und doch kommt es vor, dass er etwas vergisst. «Dann ärgert er sich darüber, dass er nichts aufgeschrieben hat», sagt Nicca.